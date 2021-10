தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் அரசு பள்ளி, கல்லூரிகளில் நாட்டு நலப்பணி திட்ட அமைப்பு - மந்திரி அஸ்வத்நாராயண் தகவல் + "||" + National Welfare Project Organization in Govt Schools and Colleges in Karnataka Minister Ashwath Narayan

கர்நாடகத்தில் அரசு பள்ளி, கல்லூரிகளில் நாட்டு நலப்பணி திட்ட அமைப்பு - மந்திரி அஸ்வத்நாராயண் தகவல்