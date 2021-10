தேசிய செய்திகள்

கொல்கத்தாவில் தசரா பண்டிகை கோலாகலம்; புர்ஜ் காலிபா வடிவமைப்பில் அலங்காரம் + "||" + Kolkata's Sree Bhumi Puja Pandal designed on the theme of Dubai skyscraper Burj Khalifa witnesses huge crowds

கொல்கத்தாவில் தசரா பண்டிகை கோலாகலம்; புர்ஜ் காலிபா வடிவமைப்பில் அலங்காரம்