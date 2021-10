தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் விரைவில் ‘பூஸ்டர்’ தடுப்பூசியின் 3-வது கட்ட பரிசோதனை + "||" + Phase 3 testing of booster vaccine soon in India

இந்தியாவில் விரைவில் ‘பூஸ்டர்’ தடுப்பூசியின் 3-வது கட்ட பரிசோதனை