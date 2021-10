தேசிய செய்திகள்

காங்கிரஸ் காரிய கமிட்டி கூட்டத்தில் அதிருப்தியாளர்களுக்கு கண்டனம் ‘முழுநேர தலைவர் நான்தான்’ - சோனியா காந்தி அதிரடி பேச்சு + "||" + At the Congress Working Committee meeting Condemnation of dissidents 'I am a full-time leader' - Sonia Gandhi Action Speech

காங்கிரஸ் காரிய கமிட்டி கூட்டத்தில் அதிருப்தியாளர்களுக்கு கண்டனம் ‘முழுநேர தலைவர் நான்தான்’ - சோனியா காந்தி அதிரடி பேச்சு