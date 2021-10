தேசிய செய்திகள்

பாபுல் சுப்ரியோ தனது எம்.பி பதவியை ராஜினாமா செய்ய உள்ளதாக தகவல் + "||" + Babul Supriyo To Submit Resignation As BJP MP On October 19

பாபுல் சுப்ரியோ தனது எம்.பி பதவியை ராஜினாமா செய்ய உள்ளதாக தகவல்