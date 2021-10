தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் பலத்த மழை எதிரொலி: சபரிமலையில் சாமி தரிசனத்திற்கு 21-ந் தேதி வரை தடை நீட்டிப்பு + "||" + Echo of heavy rains in Kerala: Ban on Sami Darshan in Sabarimala extended till 21st

கேரளாவில் பலத்த மழை எதிரொலி: சபரிமலையில் சாமி தரிசனத்திற்கு 21-ந் தேதி வரை தடை நீட்டிப்பு