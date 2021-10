தேசிய செய்திகள்

நமது வீரர்கள் கொல்லப்படுகிறார்கள்.. நீங்கள் டி20 விளையாடுவீர்களா? ஓவைசி விமர்சனம் + "||" + "Our Soldiers Have Died. Will You Play T20?" Asaduddin Owaisi Slams PM

நமது வீரர்கள் கொல்லப்படுகிறார்கள்.. நீங்கள் டி20 விளையாடுவீர்களா? ஓவைசி விமர்சனம்