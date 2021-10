தேசிய செய்திகள்

100 கோடி தடுப்பூசி டோஸ்கள்; தற்சார்பு இந்தியாவின் உண்மையான வெற்றிக்கதை - பாரத் பயோடெக் நிறுவன தலைவர் + "||" + Bharat Biotech proud of contribution to historic landmark: Dr Krishna Ella on COVID vaccination coverage crossing 100 cr mark

100 கோடி தடுப்பூசி டோஸ்கள்; தற்சார்பு இந்தியாவின் உண்மையான வெற்றிக்கதை - பாரத் பயோடெக் நிறுவன தலைவர்