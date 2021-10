தேசிய செய்திகள்

வருமான உச்சவரம்பு எந்த அடிப்படையில் நிர்ணயிக்கப்பட்டது? சுப்ரீம் கோர்ட்டு கேள்வி + "||" + Centre can’t pull ₹8 lakh limit for EWS quota out of thin air: Supreme Court

வருமான உச்சவரம்பு எந்த அடிப்படையில் நிர்ணயிக்கப்பட்டது? சுப்ரீம் கோர்ட்டு கேள்வி