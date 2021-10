தேசிய செய்திகள்

வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குவதில் கர்நாடகம் முதல் இடம்: மந்திரி முருகேஷ் நிரானி + "||" + Karnataka is number one in job creation: Minister Murugesh Nirani

வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குவதில் கர்நாடகம் முதல் இடம்: மந்திரி முருகேஷ் நிரானி