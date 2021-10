தேசிய செய்திகள்

உரம் வாங்க 2 நாள் வரிசையில் காத்து நின்ற விவசாயி மாரடைப்பால் உயிரிழப்பு + "||" + Farmer dies waiting for his turn at fertiliser shop in Uttar Pradesh’s Lalitpur

உரம் வாங்க 2 நாள் வரிசையில் காத்து நின்ற விவசாயி மாரடைப்பால் உயிரிழப்பு