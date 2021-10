தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் தொடர் மழையால் மீண்டும் நிலச்சரிவு + "||" + Landslide again due to continuous rains in Kerala

கேரளாவில் தொடர் மழையால் மீண்டும் நிலச்சரிவு