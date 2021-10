தேசிய செய்திகள்

ஸ்ரீநகரில் பல்வேறு வளர்ச்சித் திட்டங்களை நாளை தொடங்கி வைக்கிறார் மத்திய மந்திரி அமித்ஷா + "||" + Union Home Minister Amit Shah will inaugurate and lay foundation stone of various development projects in Srinagar tomorrow.

