தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் அரசு பல்கலைக்கழகங்களுக்கு நிகர்நிலை அதிகாரம் வழங்க முடிவு: உயர்கல்வித்துறை மந்திரி + "||" + Decision to give direct powers to state universities in Karnataka: Higher Education Minister Ashwat Narayan

கர்நாடகத்தில் அரசு பல்கலைக்கழகங்களுக்கு நிகர்நிலை அதிகாரம் வழங்க முடிவு: உயர்கல்வித்துறை மந்திரி