தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீரில் குண்டுதுளைக்காத பாதுகாப்பு அரணை அகற்றி திறந்த மேடையில் பேசிய கவர்னர் + "||" + Kashmir Governor had the bulletproof glass shield removed from the podium before addressing a gathering in Srinagar

காஷ்மீரில் குண்டுதுளைக்காத பாதுகாப்பு அரணை அகற்றி திறந்த மேடையில் பேசிய கவர்னர்