தேசிய செய்திகள்

முல்லைப்பெரியாறு அணை தொடர்பாக தவறான தகவல்களை பரப்புவோர் மீது சட்ட நடவடிக்கை: பினராயி விஜயன் + "||" + Mullaperiyar Dam: Kerala CM Warns of Legal Action Against Those Spreading False Propaganda

முல்லைப்பெரியாறு அணை தொடர்பாக தவறான தகவல்களை பரப்புவோர் மீது சட்ட நடவடிக்கை: பினராயி விஜயன்