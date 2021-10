தேசிய செய்திகள்

ஜி.எஸ்.டி. இழப்பீடு நிலுவைத்தொகையாக மாநிலங்களுக்கு ரூ.44 ஆயிரம் கோடியை மத்திய அரசு விடுவித்தது + "||" + G.S.T. The central government has released Rs 44,000 crore to the states as compensation arrears

