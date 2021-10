தேசிய செய்திகள்

அமைதியை விரும்பும் நாடாக இருந்தாலும் எந்த சவாலையும் சந்திக்க இந்தியா தயாராக உள்ளது - ராஜ்நாத்சிங் உறுதி + "||" + Despite being a country that wants peace, India is ready to face any challenge - Rajnath Singh assures

அமைதியை விரும்பும் நாடாக இருந்தாலும் எந்த சவாலையும் சந்திக்க இந்தியா தயாராக உள்ளது - ராஜ்நாத்சிங் உறுதி