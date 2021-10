தேசிய செய்திகள்

முல்லைப் பெரியாறு அணையில் இருந்து 534 கனஅடி உபரி நீர் திறப்பு + "||" + Release of 534 cubic feet of surplus water from Mullaiperiyaru Dam

முல்லைப் பெரியாறு அணையில் இருந்து 534 கனஅடி உபரி நீர் திறப்பு