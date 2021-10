தேசிய செய்திகள்

சமாஜ்வாதி-பகுஜன் சமாஜ் கட்சிகள் உத்தரபிரதேசத்தை அழித்தன - அமித்ஷா சாடல் + "||" + For many yrs SP-BSP game happened & they destroyed UP

சமாஜ்வாதி-பகுஜன் சமாஜ் கட்சிகள் உத்தரபிரதேசத்தை அழித்தன - அமித்ஷா சாடல்