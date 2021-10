தேசிய செய்திகள்

பாஜகவுக்கு எதிராக கூட்டணி வைப்பீர்களா? - 'நான் ஜோதிடன் அல்ல’ என பதிலளித்த ஓவைசி + "||" + Will contest all Maha polls, says AIMIM chief Owaisi

பாஜகவுக்கு எதிராக கூட்டணி வைப்பீர்களா? - 'நான் ஜோதிடன் அல்ல’ என பதிலளித்த ஓவைசி