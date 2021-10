தேசிய செய்திகள்

செப்டம்பர் மாதத்தில் 8 உள்கட்டமைப்பு துறைகளின் வளர்ச்சி 4.4% ஆக குறைவு + "||" + Growth in 8 infrastructure sectors drops to 4.4% in September

செப்டம்பர் மாதத்தில் 8 உள்கட்டமைப்பு துறைகளின் வளர்ச்சி 4.4% ஆக குறைவு