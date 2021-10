தேசிய செய்திகள்

ஜம்மு-காஷ்மீரில் எட்டு மாதங்களுக்கு பிறகு குறைந்த கொரோனா பாதிப்பு...! + "||" + Jammu and Kashmir saw lowest Covid cases in 8 months in October

ஜம்மு-காஷ்மீரில் எட்டு மாதங்களுக்கு பிறகு குறைந்த கொரோனா பாதிப்பு...!