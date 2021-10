தேசிய செய்திகள்

‘அரசியலில் காங்கிரஸ் தீவிரம் காட்டாததால் மோடி மேலும் பலம் பெறுவார்’ - மம்தா பானர்ஜி பரபரப்பு பேட்டி + "||" + ‘Modi will get more strength as Congress does not show seriousness in politics’ - Mamata Banerjee sensational interview

‘அரசியலில் காங்கிரஸ் தீவிரம் காட்டாததால் மோடி மேலும் பலம் பெறுவார்’ - மம்தா பானர்ஜி பரபரப்பு பேட்டி