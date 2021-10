தேசிய செய்திகள்

அடுத்த ஆண்டு இறுதிக்குள் உலக நாடுகளுக்காக 500 கோடி தடுப்பூசிகள் தயாரிக்க தயார் - ‘ஜி-20’ உச்சி மாநாட்டில் மோடி உறுதி + "||" + Ready to produce 500 crore vaccines for the world by the end of next year - Modi pledges at G20 summit

