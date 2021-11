தேசிய செய்திகள்

‘எல்லாவிதமான சவால்களையும் சமாளிக்கிற ஆற்றலை இந்தியா பெற்றிருக்கிறது’ - தேசிய ஒற்றுமை தினத்தையொட்டி மோடி பேச்சு + "||" + ‘India has the power to overcome all kinds of challenges’ - Modi speaks on National Unity Day

‘எல்லாவிதமான சவால்களையும் சமாளிக்கிற ஆற்றலை இந்தியா பெற்றிருக்கிறது’ - தேசிய ஒற்றுமை தினத்தையொட்டி மோடி பேச்சு