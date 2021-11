தேசிய செய்திகள்

பேஸ்புக்கில் பாகிஸ்தான் ஆதரவு கருத்து பதிவிட்ட நபர் தேசத்துரோக வழக்கில் கைது + "||" + MP: Man held on sedition charges for pro-Pak comments after T20 World Cup match

பேஸ்புக்கில் பாகிஸ்தான் ஆதரவு கருத்து பதிவிட்ட நபர் தேசத்துரோக வழக்கில் கைது