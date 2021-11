தேசிய செய்திகள்

பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீருக்குள் நுழைந்த நபர் 3 ஆண்டுகளுக்கு பின் விடுதலை + "||" + Man who crossed over to PoK repatriated

பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீருக்குள் நுழைந்த நபர் 3 ஆண்டுகளுக்கு பின் விடுதலை