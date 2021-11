தேசிய செய்திகள்

நடிகர் புனித் ராஜ்குமார் கண்கள் தானம்: கர்நாடகத்தில் கண் தானம் செய்வோரின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு + "||" + Actor Punith Rajkumar Eye Donation: Increase in the number of eye donors in Karnataka

நடிகர் புனித் ராஜ்குமார் கண்கள் தானம்: கர்நாடகத்தில் கண் தானம் செய்வோரின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு