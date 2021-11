தேசிய செய்திகள்

“நல்ல நாட்கள் வரும் என்று சொன்னவர்கள் எங்கே?” - ராகுல்காந்தி கேள்வி + "||" + Where are those who said good days are coming Rahul Gandhi Question

“நல்ல நாட்கள் வரும் என்று சொன்னவர்கள் எங்கே?” - ராகுல்காந்தி கேள்வி