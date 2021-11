தேசிய செய்திகள்

எம்.பிக்களின் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதிக்கு மத்திய அரசு அனுமதி + "||" + Funds to be released at the rate of Rs 2 crore per MP for remaining period of FY 2021-22 in one instalment

எம்.பிக்களின் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதிக்கு மத்திய அரசு அனுமதி