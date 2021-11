தேசிய செய்திகள்

‘அனைவருக்கும் தடுப்பூசி போடுவதை உறுதிசெய்யுங்கள்’ - மத்திய சுகாதார மந்திரி + "||" + Mandaviya to meet health ministers of states, UTs to push for door-to-door vaccination

‘அனைவருக்கும் தடுப்பூசி போடுவதை உறுதிசெய்யுங்கள்’ - மத்திய சுகாதார மந்திரி