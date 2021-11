தேசிய செய்திகள்

கோவேக்சின் தடுப்பூசியின் செயல்திறன் 77.8 சதவீதம் - லான்செட் ஆய்வறிக்கையில் தகவல் + "||" + The efficacy of covaxin is 77.8 percent Lancet study

