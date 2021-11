தேசிய செய்திகள்

கடந்த ஆண்டு அதிக விபத்து, உயிரிழப்பில் பெங்களூருவுக்கு முதல் இடம் + "||" + Bangalore has the highest number of accidents and fatalities last year

கடந்த ஆண்டு அதிக விபத்து, உயிரிழப்பில் பெங்களூருவுக்கு முதல் இடம்