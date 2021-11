தேசிய செய்திகள்

தடுப்பூசி போடாதவர்கள் மாநகர பஸ்களில் பயணம் செய்ய முடியாதுதானே மேயர் அறிவிப்பு + "||" + No COVID vaccine jab no bus travel in civic buses says Thane mayor

தடுப்பூசி போடாதவர்கள் மாநகர பஸ்களில் பயணம் செய்ய முடியாதுதானே மேயர் அறிவிப்பு