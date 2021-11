தேசிய செய்திகள்

"குழந்தைகள் தினம்" இன்று நாடு முழுவதும் கொண்டாட்டம் + "||" + Jawaharlal Nehru's affection for children is recognized by all and his birthday is celebrated as Children's Day.

