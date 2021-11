தேசிய செய்திகள்

மந்திராலயா முன்புபஸ் ஊழியர்கள் குடும்பத்தினருடன் தீக்குளிக்க முயன்றதால் பரபரப்பு4 பெண்கள் உள்பட 6 பேர் கைது + "||" + 2 attempt suicide near Maha secretariat in support of MSRTC employees stir

மந்திராலயா முன்புபஸ் ஊழியர்கள் குடும்பத்தினருடன் தீக்குளிக்க முயன்றதால் பரபரப்பு4 பெண்கள் உள்பட 6 பேர் கைது