தேசிய செய்திகள்

மியான்மர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த அமெரிக்க பத்திரிக்கையாளர் 6 மாதங்களுக்கு பின் விடுதலை + "||" + US journalist jailed in Myanmar for nearly 6 months is freed

மியான்மர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த அமெரிக்க பத்திரிக்கையாளர் 6 மாதங்களுக்கு பின் விடுதலை