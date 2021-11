தேசிய செய்திகள்

இந்திய அரசை குறை சொல்வது தவறு:பெட்ரோல், டீசல் விலையை அமெரிக்கா தான் முடிவு செய்கிறதுமத்திய மந்திரி தன்வே சொல்கிறார் + "||" + Union minister Raosaheb Danve has said Fuel prices decided in America

