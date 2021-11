தேசிய செய்திகள்

போயிங் நிறுவனத்திடம் இருந்து 72 புதிய விமானங்களை வாங்கும் இந்தியாவின் ‘ஆகசா ஏர்’ நிறுவனம் + "||" + India's Akasa Air orders 72 737 MAX airplanes from Boeing to build its fleet

