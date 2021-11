தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் ஒரு டோஸ் தடுப்பூசி போட்டவர்கள் எண்ணிக்கை 7 கோடியை தாண்டியது + "||" + People vaccinated with a single dose in the Maharashtra crossed 7 crores

