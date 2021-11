தேசிய செய்திகள்

முப்படைகளுக்கு உள்நாட்டில் தயாரித்த தளவாடங்கள்: மோடி நாளை வழங்குகிறார் + "||" + PM Modi to hand over indigenously built defence equipment to armed forces on November 19

முப்படைகளுக்கு உள்நாட்டில் தயாரித்த தளவாடங்கள்: மோடி நாளை வழங்குகிறார்