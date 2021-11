இந்திராகாந்தி பிறந்த தினம்: பிரதமர் மோடி மரியாதை

புதுடெல்லி,

இன்று (நவம்பர் 19) முன்னாள் பிரதமர் இந்திரா காந்தியின் 104-வது பிறந்த தினமாகும். இந்திரா காந்தி 1966 முதல் 1967 மற்றும் 1980 முதல் 1984 வரை இந்தியாவின் பிரதமராக இருந்தவர். அவரது துணிச்சலான முடிவுகளுக்காக 'இரும்புப் பெண்மனி' என்று பெயர் பெற்றவர்.

அவரது பிறந்த தினத்தை முன்னிட்டு பிரதமர் மோடி தன்னுடைய டுவிட்டர் பக்கத்தில் இந்திரா காந்திக்கு மரியாதை செலுத்தி பதிவிட்டுள்ளார். அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், 'முன்னாள் பிரதமர் திருமதி. இந்திரா காந்திக்கு அவருடைய பிறந்த தினமான இன்று என்னுடைய மரியாதையை செலுத்துகிறேன்'. என கூறியுள்ளார்.

I pay my tributes to former Prime Minister Smt. Indira Gandhi Ji on her birth anniversary.