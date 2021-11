தேசிய செய்திகள்

சமீர் வான்கடே தந்தை தொடர்ந்தமந்திரி நவாப் மாலிக்கிற்கு எதிரான வழக்கில் 22-ந் தேதி தீர்ப்பு + "||" + Judgment in the case against Minister Nawab Malik on the 22nd

சமீர் வான்கடே தந்தை தொடர்ந்தமந்திரி நவாப் மாலிக்கிற்கு எதிரான வழக்கில் 22-ந் தேதி தீர்ப்பு