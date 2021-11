தேசிய செய்திகள்

உ.பி.: ரூ.10 ஆயிரம் கோடியில் திரைப்பட நகரம்; டெண்டர் தேதி அறிவிப்பு + "||" + UP: The bid for the development of Rs 10,000 cr Film City will open on Nov 23

உ.பி.: ரூ.10 ஆயிரம் கோடியில் திரைப்பட நகரம்; டெண்டர் தேதி அறிவிப்பு