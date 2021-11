தேசிய செய்திகள்

யூனியன் பிரதேசங்கள், மாநிலங்களுக்கு இதுவரை வழங்கிய கொரோனா தடுப்பூசிகள் 130 கோடி + "||" + The Union Territories and the States have so far provided 130 crore corona vaccines

