அமராவதி வன்முறை சம்பவத்தில் போலீசாரின் நடவடிக்கையை கண்டித்து சிறை நிரப்பும் போராட்டம்தேவேந்திர பட்னாவிஸ் எச்சரிக்கை