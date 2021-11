நடனமாடி அசத்திய மத்தியபிரதேச முதல்-மந்திரி..!

போபால்,

மத்தியபிரதேச மாநிலத்தில் இருக்கும் மண்ட்லா மாவட்டம் பட்டியலின பழங்குடியின மக்கள் அதிகம் வாழும் பகுதியாகும். அங்கு நடைபெற்ற ஜனஜாதிய கவுரவ் திவாஸ் விழாவில் அம்மாநில முதல்-மந்திரி சிவராஜ் சிங் சவுகான் கலந்துகொண்டார். ஒரு வாரம் நடைபெறும் இந்த விழாவானது கடந்த 15ம் தேதியன்று தொடங்கியது.

இந்த விழா பழங்குடியின மக்களின் தலைவரும் சுதந்திர போராட்ட வீரருமான பீர்சா முண்டாவின் நினைவாக கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த விழாவில் பங்கேற்ற முதல் மந்திரி சவுகான் பழங்குடியின மக்களுடன் சேர்ந்து நடனம் ஆடியுள்ளார். அந்த வீடியோ தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

#WATCH | Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan plays dhol, dances with the people from a tribal community, in Mandla (22.11) pic.twitter.com/kDuVOUDISg