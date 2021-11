தேசிய செய்திகள்

எனது திருமணத்திற்கு நடிகர் துனியா விஜய் வரவில்லை என்றால் திருமணத்தை நிறுத்தி விடுவேன் - இளம் ரசிகை ஆவேசம் + "||" + If actor Duniya Vijay does not come to my wedding I will stop the wedding - young fan frenzy

