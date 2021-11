தேசிய செய்திகள்

கொரோனா 3-வது அலை டிசம்பரில் ஏற்படலாம் சுகாதாரத்துறை மந்திரி தகவல் + "||" + Minister Rajesh Tope said third wave of coronavirus pandemic is expected in December

